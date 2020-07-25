Сын Высоцкого объяснил новый вариант памятника на могиле отца

Новый памятник автору-исполнителю Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище — это тот образ, который изначально задумал скульптор Александр Рукавишников. Этот вариант мемориала утвердили члены семьи артиста, сообщил его сын Никита Высоцкий.

Новую редакцию памятника представили поклонникам артиста в день 40-летия со дня смерти Высоцкого. Автор скульптуры изменил голову, переделал черты лица и сделал памятник выше на 38 см.

— Это тот вариант, который должен был стоять с самого начала. Но по разным причинам — техническим и идеологическим — в таком виде поставить памятник в 1985 году было нельзя. Сейчас, много лет спустя, скульптор вернулся к этой идее. Мы советовались, я был у него в мастерской, он говорил, как и что можно сделать. Я думаю, всё получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный, — передаёт ТАСС слова Никиты Высоцкого.

Сын артиста отметил, что теперь люди будут видеть непредвзятый образ Высоцкого, который задумал Рукавишников и который хотела видеть его семья.