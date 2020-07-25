Стало известно, сколько россиян уже успели посетить курорты Крыма и Кубани

Более четырёх миллионов российских туристов в этом году отдыхали в Крыму и на курортах Краснодарского края. Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. При этом в ведомстве отметили, что нет никаких предпосылок для снижения туристического потока на российские курорты.
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— Наоборот, мы фиксируем его постоянный рост: с начала года общий турпоток составил 3 миллиона 143 тысячи человек. За полтора летних месяца (с 1 июня по 22 июля) текущего года турпоток на территорию Краснодарского края составил более 1,7 млн человек, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы министерства.
Ранее жители Крыма рассказали о главных ошибках туристов, которые могут испортить весь отдых.