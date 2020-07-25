Стало известно, сколько россиян уже успели посетить курорты Крыма и Кубани

Более четырёх миллионов российских туристов в этом году отдыхали в Крыму и на курортах Краснодарского края. Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. При этом в ведомстве отметили, что нет никаких предпосылок для снижения туристического потока на российские курорты.