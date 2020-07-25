Мурашко: Вакцинация от CoViD-19 в России будет добровольной

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
— Вакцинация будет добровольной, но мы видим, что интерес населения очень высокий, мы планируем [вакцинировать население] поэтапно, наращивая, — сказал министр здравоохранения в эфире телеканала "Россия-1".
Он отметил, что в первую очередь вакцину получат медики и те, кто чаще всего сталкиваются с большим количеством людей. Средство уже находится на финальных стадиях исследования в институте Гамалеи, а центр "Вектор" получает разрешение на клинические испытания.
Река из таблеток. Производители показали, как выпускается российское лекарство против коронавирусаМощностей предприятия в Московской области достаточно для изготовления 60 тысяч курсов лечения в месяц.
Мурашко добавил, что в Москве заболеваемость идёт на спад, формируется коллективный иммунитет. В регионах РФ ситуация разная, некоторые уже прошли пик эпидемии.
Ранее в Минздраве заявили, что не ожидают значительного подъёма заболеваемости CoViD-19 осенью.