Мурашко: Вакцинация от CoViD-19 в России будет добровольной

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.

— Вакцинация будет добровольной, но мы видим, что интерес населения очень высокий, мы планируем [вакцинировать население] поэтапно, наращивая, — сказал министр здравоохранения в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил, что в первую очередь вакцину получат медики и те, кто чаще всего сталкиваются с большим количеством людей. Средство уже находится на финальных стадиях исследования в институте Гамалеи, а центр "Вектор" получает разрешение на клинические испытания.

Мурашко добавил, что в Москве заболеваемость идёт на спад, формируется коллективный иммунитет. В регионах РФ ситуация разная, некоторые уже прошли пик эпидемии.