Любовь и страсть хранят много тайн. Но учёные постепенно их разгадывают. Знаете ли вы, почему нет лучше способа начать прелюдию, чем обычный поцелуй? А что скрывает за собой на первый взгляд пошлое похлопывание партнёра по бёдрам? Рассказываем со слов учёных.

Поцелуй вместо кнопки Start

Феромоны — продукт внешней секреции, который обеспечивает совпадение сексуальных партнёров в животном мире. Их действие настолько сильное, что меняет поведение особей. Животные пользуются феромонами активнее людей. Но и в нашей жизни этот эфир играет важную роль.

© Giphy

Интенсивнее всего феромоны вместе с потом вырабатываются в области подмышек и в зоне паха. Они самые сильные с точки зрения воздействия на сознание. Мужские феромоны поднимают настроение и располагают к сексу женщин, а женские также влияют на мужчин. Впрочем, феромоны влияют и на особей одного пола. Ещё в конце 90-х учёные доказали , что феромоны способны синхронизировать менструальный цикл двух женщин. Выяснилось это, когда одной женщине втирали в область носа подмышечный пот другой.

К слову о носе. Именно он является главным рецептором веществ феромонов. И нет более простого способа обменяться биологической информацией, чем просто поцеловаться. Ведь именно при поцелуе носы людей располагаются как никогда близко.

Можно было бы, конечно, обнюхивать подмышки друг друга вместо поцелуев, но природа, судя по всему, сочла этот способ сложным. И, видимо, именно поэтому распорядилась так, чтобы в кожном сале, которое выделяется над верхней губой и рядом с носом, содержалось много феромонов , которые позволят партнёрам быстрее достичь того, ради чего затеваются отношения.

В шлепках по ягодицам больше смысла, чем кажется

Здесь важно разделять функцию процесса. Порка по заднице непослушных детей или женщин (даже в XX веке подобное наказание жён считалось нормой) не имеет ничего общего с регулярным похлопыванием партнёрши во время полового акта или прелюдий.

© Giphy

Во втором случае, как считают некоторые сексологи, у шлепков есть вполне логичное объяснение с точки зрения физиологии. Считается, что лёгкие и регулярные удары по пятой точке усиливают приток крови в область малого таза. Последнее, в свою очередь, положительно сказывается на возбуждении партнёрши. Всё просто.

Ещё учёные выяснили , что в большинстве случаев во время шлепков в организме как отдающей, так и принимающей стороны вырабатывается дофамин. Дофамин — гормон счастья, который воздействует на центры вознаграждения и удовольствия в мозге. Проще говоря, возникает положительная обратная связь, которая стимулирует людей повторять одно и то же действие.

Женская суперспособность

В истории с поцелуями мы уже упоминали, что обмен феромонами во время поцелуя приближает половой акт. Но также большую роль при контакте мужчины и женщины играет пот. Ведь женщины, как оказалось, сами того не подозревая, умеют по запаху пота определять партнёра с наиболее подходящими генами.

© Giphy

К такому выводу пришли учёные из Университета Стирлинга. Они попросили нескольких мужчин носить одну и ту же футболку две ночи. Важный нюанс: подопытным мужчинам в рамках эксперимента запрещалось пользоваться мылом, дезодорантами и парфюмом, а также есть пахучую еду вроде чеснока и курить. По истечении срока женщин попросили понюхать одежду, оценить запах от 1 до 7 баллов (где 1 — плохо, а 7 — восхитительно) и разложить футболки в порядке возрастания привлекательности. Спустя три месяца эксперимент с теми же людьми повторился. Женщины парадоксальным образом за это время не изменили предпочтений и разложили одежду в том же порядке.

И каждый раз рейтинг строился от мужчины с геномом, похожим на женский, к мужчине с отличающимся белковым комплексом. Учёные считают, что это доказывает умение женщин определять главный комплекс гистосовместимости по запаху. Что резонирует с теорией, согласно которой иммунитет потомства тем лучше, чем больше разница между иммунитетами их родителей.

Позже, к слову, в этом же ключе проверили эффективность мужского обоняния. Выяснилось, что их предпочтения никак не коррелируют с генами. Но при этом мужчины по запаху могут определить степень возбуждения партнёрши.

Голос без разума

В поп-культуре часто обыгрывается изменение голоса во время флирта. Кто-то срывается на писк, кто-то, наоборот, его понижает, делает томным и сексуальным. Часто показывают, что люди используют этот приём умышленно или нарочито демонстративно. Но учёные склоняются к тому, что за изменением голоса не кроется никакого расчёта — это происходит само собой, подсознательно.

Исследование провели учёные из Сассеского университета на 30 гетеросексуальных мужчинах и женщинах. Их свели друг с другом в рамках скоростных свиданий и записали на диктофон все диалоги. По итогу выяснилось, что в среднем женщины во время знакомства с мужчинами повышают голос на 20 Гц. Обнаружилась и другая корреляция. Если женщина считает мужчину привлекательным и чувствует конкуренцию, то она, наоборот, понижает голос.