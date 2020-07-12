Есть где посмеяться, но чаще хочется рыдать. Почему все говорят про новый сериал "Чики"

В июне у онлайн-кинотеатра more.tv состоялась премьера оригинального сериала "Чики". Мы посмотрели все доступные на сегодня эпизоды и по итогу склоняемся к мнению, что "Чики" — один из лучших сериалов, снятых в России. Рассказываем почему. А заодно вспоминаем ещё несколько оригинальных шоу из России, которые заставляют поверить в отечественный продакшен.

Действие "Чик" разворачивается в небольшом кубанском городке. В центре повествования — Жанна (Ирина Горбачёва), Марина (Алёна Михайлова), Света (Ирина Носова) и Люда (Варвара Шмыкова). Все они проститутки. Несколько лет назад только Жанне удалось вырваться из этой ямы в Москву. Однажды она возвращается на малую родину с сыном, крутой машиной и бизнес-планом.

Жанна хочет открыть в городке фитнес-клуб. Мол, в Москве этот вариант не пробить — много конкурентов. А здесь в самый раз. Она делится идеей с подружками, и те поднимают её на смех. Дескать, дура, что ли? Посмотри вокруг: все с рассвета до заката не разгибаются — хватает физических нагрузок. Впрочем, довольно быстро подружки понимают, что даже такая бредовая идея — это шанс на лучшую жизнь.

Разумеется, воплотить план оказывается сложнее, чем расписать его на бумаге. Девушкам мешают психованный сутенёр Валера по кличке Кощей (Виталий Кищенко), жестокий казак-вышибала Данила (Сергей Гилёв), принципиальные кавказцы-бизнесмены и целый ряд других обстоятельств. Впрочем, и помощников у квартета деловых девиц хватает: семья, друзья, церковь.

В "Чиках" хорошо всё. Взять хотя бы актёрский состав. Из примелькавшихся лиц здесь только Ирина Горбачёва и Антон Лапенко, который играет полицейского. Про Ирину часто говорят, что за ней закрепился образ страдающей женщины. Даже если и так, то пусть. Она отлично с ним справляется. С Лапенко немного сложнее. Он прежде всего известен по интернет-проекту "Внутри Лапенко", где играет дюжину абсолютно разных гротескных персонажей. А здесь — обычного человека, застенчивого мента. Поначалу это выглядит просто дико, и кажется, что играть в скетчах у актёра получается лучше. Впрочем, ко второй-третьей серии уже и не вспоминаешь, что когда-то об этом думал.

Остальных героев тоже прописали и сыграли великолепно. Девчонки — просто огонь. У каждой есть свой архетип. Людка — простушка-хохотушка. Маринка — более замкнутая и строгая. Светка — 30-летняя молодая женщина, к которой приходит осознание необходимости в семье. Актрисы отлично справляются. Ни разу не сомневаешься, что они родились и выросли здесь, в этом маленьком городке.

Всё то же характерно и для героев-мужчин. Казак Данила — жестокий психопат с наклонностями маньяка. От него так и веет холодом и страхом. Кавказцы тоже удались. Они суровые, принципиальные и бородатые, но при этом всё же персонажи, а не болванки с надписью "Стереотип" на лбу. А какой здесь батюшка (Михаил Тройник)… Ууу...

Здесь перейдём к сути сериала. В "Чиках" хорошо прослеживается несколько посылов, которые завёрнуты очень изящно. Без морализаторства и кондовости, от которых страдает большая часть отечественных сериалов и фильмов, старающихся быть не комедией.

Первый — провинцию населяют люди, которые абсолютно так же, как и москвичи, любят, мечтают, отчаиваются… Живут, короче. Да, они одеваются попроще, пьют за обедом не вино из бокалов в дорогом ресторане, а разливной квас из пластиковых стаканчиков в столовке. Но они такие же.

Второй — церковь может быть модной. Отец Сергий — главный в местном храме. Он молодой мужчина, который под рясой носит кроссовки Nike и может поспорить с прихожанином о том, что Adidas хуже. А вне дома божьего он свободно шутит про религиозную мистику. В общем, эдакий папа римский из сериала "Молодой папа", к которому авторы шоу делают классные отсылки.

При этом не стоит думать, что церковь в "Чиках" — это клуб для стендап-вечеров. В первую очередь люди приходят туда исповедаться, а также просить бога о прощении и помощи. И Сергий, наоборот, помогает приобщиться к этому делу всякому, кто, очевидно, испытывает душевные муки, но считает психотерапевтов шарлатанами.

С теми, кому очень надо, но никогда не бывал в храме, он говорит без утомительных нравоучений и цитат из Библии, а по-человечески и просто. — Есть он [указывает на алтарь], есть ты. Не можешь мне сказать — поговори с ним, — говорит в одной из серий отец Сергий Жанне, которая никогда не молилась. Вот так просто и понятно. Без подготовки и инструкции.

Третий — стигматизация и дискриминация. И мы сейчас не про угнетение женщин, нет. Авторы сериала достаточно хорошо артикулировали эту идею, чтобы критикам не приходилось расставлять указатели. Мы про другое. Если мент — значит гнида. Если сидел — значит обкрадёшь или убьёшь. Если проститутка — значит к тебе даже прикасаться нельзя.

И никто не хочет задуматься о том, что стало причиной поворота не туда в судьбах этих несчастных людей. Никто не хочет сорвать ярлык и посмотреть, что за натура за ним кроется. А там — простые люди. — Что-то у нас есть общего с ними, с девчонками. Никто не любит их. Ни нас, ни их, — говорит полицейский, чокаясь пластиковым стаканчиком через тюремную решётку с одной из проституток. — Да, обойтись без нас не могут, — поддерживает его второй полицейский.

На бюрократию, бедность, коррупцию и прочие насущные проблемы России создатели "Чик" тоже обращают внимание. Но всё это в сериале выступает в роли антуража и подаётся очень лаконично. Как шутки про Бога, которые настолько безобидные, что даже самые верующие не оскорбятся. Повторимся, шоу more.tv — про людей. В нём нет политических высказываний.

Дабы не сложилось впечатление, что "Чики" — беспросветно мрачный сериал, отметим пару юмористических моментов. Во-первых, порой лицо расплывается в улыбке даже без специальных гэгов. Харизма девичьего квартета порой веселит и умиляет сама по себе. Повседневные глупые шутки, матюки, сказанные впроброс, и выходки персонажей уже позволяют расслабиться.

Во-вторых, в каждой серии есть как минимум одна сцена, в которой случайный прохожий либо бросит разрывную фразу, либо сделает что-то нелепое. Готовы поспорить, мальчик, который жалуется на пса, наверняка станет фаворитом многих зрителей.

В-третьих, хватает и полноценных комедийных сцен, каждая из которых отлично вписывается в общий тон сериала. Здесь нет, например, жуткого кринжа, как в "Горько", который знаменит тем, что разделил россиян на два лагеря. Тех, кому, что называется, зашло, и тех, кого такой уровень юмора оскорбил.

Сценарий и сюжет — главные, но не единственные удавшиеся составляющие "Чик". В сериале превосходная музыка. За все семь серий в шоу ни разу не зазвучало ни одной дешёвой мелодии. Саундтрек в сериале и вовсе божественный. Один только трек Ивана Дорна — "Чики", обречённый на судьбу хита, чего стоит. Также из молодых и интересных артистов в сериале можно услышать Луну, Сабрину, Ассаи и не только. Не пожадничали авторы сериала и на лицензии песен от иностранных исполнителей: A-Ha, The Temper Trap, Laura Vall. От всего этого сериал только прибавляет в качестве и свежести.

"Чики" — качественный сериал. С какого бока к нему ни подойди. И это приободряет. С таким оригинальным контентом легко можно бросаться в бой и с Netflix, и с HBO. На домашнем рынке. За такой контент, как хочется верить, пользователи понесут деньги онлайн-кинотеатрам. С таким контентом в России, возможно, появится настоящая киноиндустрия.

Вы обещали рассказать про другие оригинальные сериалы на русском, которые удались

Рассказываем. "Чики" — отличный сериал. Но до него отечественные платформы выпустили много хороших шоу. Напомним о некоторых из них, если после просмотра сериала с Ириной Горбачёвой срочно захочется добавки.

"Домашний арест" — сериал 2018 года, вышедший на платформе Premier. Великолепная комедия про то, как в провинциальном городке проворовавшегося мэра припирают к стенке и отправляют под домашний арест. В старую коммуналку, где ему предстоит поближе познакомиться с народом. Из грязи в князи, но наоборот.

"Звоните ДиКаприо" — антитеза "Домашнему аресту", вышедшая на том же Premier. Если первый сериал — социальная комедия, то второй — социальная драма. К слову, проект снят Жорой Крыжовниковым, режиссёром того самого "Горько". Если вы из тех, кого комедия про свадьбу возмутила, дайте себе второй шанс, чтобы убедиться, что Крыжовников — толковый постановщик.