"Геноцид" чернокожих в Голливуде. Фабрика грёз вырезает цветных героев в промышленных масштабах

В начале июня компания HBO удалила из фильмотеки своего онлайн-кинотеатра картину "Унесённые ветром". Мол, картина романтизировала рабовладельческую Америку, что на фоне движения Black Lives Matter портило имидж HBO. Мы отреагировали на это событие вместе с остальным миром, предположив, что удаление фильма — лишь начало большой войны Голливуда за права темнокожих. И оказались правы.

Темнокожие больше не говорят голосами белых в мультфильмах

Казалось бы, абсурд. Кому какое дело до цвета кожи человека, голосом которого говорит персонаж? Ну, создателям "Симпсонов", мультсериала, который уже более 30 лет довольно жёстко высмеивает быт американцев, оказалось не всё равно.

На прошлой неделе продюсеры шоу объявили , что на озвучку цветных героев отныне будут звать только цветных актёров. Очень интересно, рискнёт ли телеканал Fox пойти на переозвучку уже вышедших серий?

Незадолго до случая с "Симпсонами" от озвучивания темнокожего персонажа самостоятельно отказался актёр из производственной группы "Гриффинов", другого шоу телеканала Fox. Белый Майк Генри заявил, что больше не станет озвучивать Кливленда. Персонаж говорил голосом Генри более 20 лет.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT — Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020

Netflix туда же

Если кому-то вдруг показалось, что крупнейшая стриминговая платформа выступит в этой неразберихе оплотом адекватности, то спешим этого кого-то разочаровать.

Сначала Дженни Слейт из комедийного шоу "Большой рот" отказалась вкладывать свои слова в уста персонажа Мисси. Которая, к слову, не является афроамериканкой, а просто смуглая. У героя, если на то пошло, вообще нет расовой идентичности, поскольку сценаристы на акцентируют на этом внимание.

Вскоре к этому способу проявления гражданской позиции присоединилась и Элисон Бри, актриса, подарившая голос Диане Нгуен в мультсериале "Конь Боджек". Диана, как несложно догадаться по её фамилии, имеет вьетнамские корни. Бри выразила в "Инстаграме" "искреннее сожаление", что некогда согласилась озвучивать родившуюся в Америке дочь вьетнамских мигрантов.

Что показательно, абсурдом заявление актрисы из "Коня Боджека" считаем не только мы, россияне, находящиеся далеко от США, где темнокожие громят магазины. Многие англоговорящие подписчики Элисон Бри тоже расценили поступок актрисы как фарс.

Apple тоже досталось

И нет, мы не про то, что в США мародёры разграбили несколько магазинов Apple Store. В той ситуации компания выкрутилась довольно ловко — заблокировала все украденные iPhone. Речь о другом.

Актриса Кристен Белл, которая должна была озвучивать мулатку Молли Тиллерман в невышедшем мультсериале "Центральный парк", отказалась от работы с Apple. Дескать, персонаж смешанной расы, озвученный привилегированным белым, не сможет должным образом отразить особенности характера, свойственные представителям межрасовых браков.

Тут, правда, можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. Мы уже писали, что у онлайн-кинотеатра Apple дела идут не очень хорошо. Так вот, такая шумиха может привлечь к TV+ внимание новой аудитории.

В "Клинике" режут по-чёрному

Пошла резня и на территории сериалов. Целый ряд культовых ситкомов подверглись из-за Black Lives Matter цензуре. В их числе и горячо любимая многими "Клиника". Из сериала удалили три эпизода: "Мой прыткий шар" и "Мой ливерный паштет" из пятого сезона, а также "Мой друг-доктор" из третьего сезона.

Причина — насмешка над блэкфейсом. В перечисленных эпизодах несколько белых героев поочерёдно гримировались под темнокожих. — Мы подумали, что эти серии лучше вывести из эфира. В будущем ни один ребёнок не должен увидеть это безобразие и огорчиться, — заявила шоураннер Тина Фей.

"Сообщество" запретило шутки про чёрных

Вскоре после истории с "Клиникой" Netflix прошлась скальпелем по сериалу "Сообщество". Из онлайн-кинотеатра пропала 14-я серия второго сезона с заголовком "Продвинутая Dungeons & Dragon".

В этом эпизоде Бен Ченг приходит на игру полностью измазанным тушью. Другие обращают его внимание на то, что блэкфейс может расцениваться как преступление. На что Ченг отвечает, что он просто тёмный эльф.

Что интересно, в том же Hulu, онлайн-кинотеатре, который избавился от трёх эпизодов "Клиники", якобы провокационная серия "Сообщества" осталась нетронутой.

Похожему редактированию подверглись "Студия 30", "В Филадельфии всегда солнечно", "Верьте в звёзды" и целый ряд других шоу. Во всех перечисленных сериалах либо удалили по несколько эпизодов с шутками про темнокожих, либо их перемонтировали.

Беззаконие и беспорядок в шоу "Закон и порядок"

Впрочем, не все актёры и шоураннеры идут на ужимки из-за Black Lives Matter добровольно. Некоторых прижимают силой. Так, например, сценариста и продюсера шоу "Закон и порядок" выгнали из проекта насильно.

В самом начале беспорядков Крейг Гор опубликовал в "Фейсбуке" фото, на котором он с оружием в руках стоит у дверей своего дома. В комментарии к снимку он написал, что в паре кварталов от него проходят погромы и он намерен защищать свой дом. — Думаете, я не подстрелю уродов, пытающихся разграбить моё имущество, ради которого я работал всю жизнь? — написал сценарист.

Иии… Молниеносно был уволен. Потому что боссы "Закона и порядка" сочли поведение сценариста непристойным.

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Стоит отметить, что есть примеры и обратной реакции на сериалы, в которых неоднозначно акцентируется внимание на темнокожих. В сериале "Американские боги" есть герой Ананси — африканское божество, которое служит старшим богам. В одном из эпизодов Ананси появляется в прошлом, на корабле, который перевозит негров в США, и произносит пылкую речь.

— Вы же ещё не знаете, что вы чёрные. Вы думаете, что вы просто люди. Стану первым, кто скажет, что каждый из вас — чёрный, — начинает Ананси и через какое-то время продолжает. — Когда вы сойдёте на берег, вы окажетесь в Америке! Стране возможностей, молока и мёда. Но всё это не для вас — вы станете рабами.

Ближе к концу монолога защитник чёрных добавляет: — Хорошая новость в том, что от табака, который вырастят ваши внуки и правнуки бесплатно, часть белых матерей заработает рак. Они подохнут как мухи.

Завершает своё выступление Ананси актуальными словами: — Пройдёт 100 лет — вы будете обманутыми. Пройдёт ещё 100 лет — вам даруют свободу, но вы ещё обманутые. Пройдут следующие 100 лет — вы обманутые, но по вам ещё каждый день стреляет полиция.