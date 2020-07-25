Землян с коронавирусом за сутки стало на 284 тысячи больше

Число выявленных во всём мире случаев коронавируса за последние сутки увеличилось на 284 083, что почти повторяет антирекорд, зафиксированный днём ранее. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Умерло за последние 24 часа 6270 человек. По данным ВОЗ, всего в мире насчитывается 15 581 009 случаев CoViD-19, летальных исходов — 635 173.

Лидирует по числу больных коронавирусом Северная и Южная Америка — 8 292 311. В Европе их 3 092 041.