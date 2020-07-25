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Землян с коронавирусом за сутки стало на 284 тысячи больше

Лидирует по числу больных Северная и Южная Америка.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Число выявленных во всём мире случаев коронавируса за последние сутки увеличилось на 284 083, что почти повторяет антирекорд, зафиксированный днём ранее. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Результаты теста пациент может получить сразу на смартфон через специальное приложение.

Умерло за последние 24 часа 6270 человек. По данным ВОЗ, всего в мире насчитывается 15 581 009 случаев CoViD-19, летальных исходов — 635 173.

Лидирует по числу больных коронавирусом Северная и Южная Америка — 8 292 311. В Европе их 3 092 041.

Напомним, 24 июля ВОЗ сообщила о рекордных 284 196 случаях CoViD-19.

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