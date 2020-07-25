Американский журнал посоветовал США продать танки в Польшу для сдерживания России

Американский журнал The National Interest порекомендовал США задуматься о продаже танков в Польшу.
— Вооружённым силам Польши, возможно, придётся сражаться с Россией без основных боевых танков, — отмечается в публикации.
Авторы статьи выразили мнение, что Польша стала основным объектом в оборонных планах НАТО, и сравнили её с Западной Германией в вопросах сдерживания СССР. Для безопасности и мира Европы жизненно важно, чтобы польские военные были как можно сильнее, считают в NI. Эксперты уверены, что, хоть Варшава и сделала очень многое для замены своего старого оборудования советских времён на современные западные системы, она может и должна сделать больше. В связи с этим США могут продать Польше современные танки М1 Abrams.
Песков назвал условия, при которых Польша может представлять угрозу для РоссииПри этом он отметил, что сама по себе страна неопасна.
— Польша — самая большая страна на восточной границе НАТО, обеспечивающая стратегическую глубину в случае российской агрессии. Президент Трамп должен предложить вновь переизбранному президенту Польши, чтобы американская и польская армии оценили возможность продажи танков M1 Abrams, — подчеркнули в журнале.
Отмечается, что за последнее десятилетие польской армии удалось закупить 250 использованных немецких танков Leopard, все из которых требуют модернизации до более высоких стандартов производительности. Поэтому, по мнению авторов статьи, имеет смысл рассмотреть приобретение M1 Abrams. Помимо выгоды для польской армии такой шаг поддержал бы танковые промышленные базы в обеих странах.
Ранее стало известно, что США направят в Польшу военнослужащих из Германии. В Варшаве выразили надежду, что выведенные войска смогут как можно быстрее прибыть в страну.