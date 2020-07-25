Американский журнал посоветовал США продать танки в Польшу для сдерживания России

Авторы статьи выразили мнение, что Польша стала основным объектом в оборонных планах НАТО, и сравнили её с Западной Германией в вопросах сдерживания СССР. Для безопасности и мира Европы жизненно важно, чтобы польские военные были как можно сильнее, считают в NI. Эксперты уверены, что, хоть Варшава и сделала очень многое для замены своего старого оборудования советских времён на современные западные системы, она может и должна сделать больше. В связи с этим США могут продать Польше современные танки М1 Abrams.