Глава Минздрава назвал число пациентов с CoViD-19 в реанимациях

В России 3,1 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации, об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

— Соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжёлых, в принципе, сохраняется на прежнем уровне, — добавил министр в эфире телеканала "Россия-1".

Мурашко также рассказал, что в России разрабатывается восьмой комплект методических рекомендаций по лечению больных с CoViD-19.