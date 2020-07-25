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Глава Минздрава назвал число пациентов с CoViD-19 в реанимациях

Также Мурашко рассказал о разработке в России восьмого комплекта рекомендаций по лечению коронавируса.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В России 3,1 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации, об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжёлых, в принципе, сохраняется на прежнем уровне, добавил министр в эфире телеканала "Россия-1".

Мурашко: Вакцинация от CoViD-19 в России будет добровольной

Министр здравоохранения также отметил, что в Москве заболеваемость идёт на спад.

Мурашко также рассказал, что в России разрабатывается восьмой комплект методических рекомендаций по лечению больных с CoViD-19.

Ранее Минздрав порекомендовал сделать к осени прививки от гриппа и пневмококка.

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