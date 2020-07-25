"Это правда происходит в США?" Главный американский инфекционист пожаловался на угрозы из-за коронавируса

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал, что ему и его семье поступили угрозы на фоне эпидемии CoViD-19.

— Серьёзные угрозы в мой адрес, в адрес моей дочери и жены. Это правда происходит в Соединённых Штатах Америки? — возмутился Фаучи в эфире подкаста The Axe Files политического консультанта Дэвида Аксельрода, который выходит на CNN.

Инфекционист добавил, что ему предоставили охрану. Фаучи считает, что ситуация с CoViD-19 не должна быть политизирована. Он выразил мнение, что из-за эпидемии американское общество оказалось разделено.

На фоне распространения коронавируса в США Фаучи приобрёл известность и даже некий звёздный статус. Многие жители страны воспринимают его как героя, который борется с эпидемией.

— Я не герой, я просто делаю свою работу, — отметил учёный.