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"Это правда происходит в США?" Главный американский инфекционист пожаловался на угрозы из-за коронавируса

Ему даже предоставили охрану.

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Энтони Фаучи. Фото © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал, что ему и его семье поступили угрозы на фоне эпидемии CoViD-19.

Серьёзные угрозы в мой адрес, в адрес моей дочери и жены. Это правда происходит в Соединённых Штатах Америки? — возмутился Фаучи в эфире подкаста The Axe Files политического консультанта Дэвида Аксельрода, который выходит на CNN.

Инфекционист добавил, что ему предоставили охрану. Фаучи считает, что ситуация с CoViD-19 не должна быть политизирована. Он выразил мнение, что из-за эпидемии американское общество оказалось разделено.

Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов эффективного лекарства от CoViD-19

Другие страны мира теперь испытывают трудности с доступом к препарату.

На фоне распространения коронавируса в США Фаучи приобрёл известность и даже некий звёздный статус. Многие жители страны воспринимают его как героя, который борется с эпидемией.

Я не герой, я просто делаю свою работу, — отметил учёный.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в США превысило четыре миллиона.

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