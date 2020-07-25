В Петербурге восстановили граффити с Бродским. Теперь с ним ещё и Высоцкий

На стене дома № 22 по улице Пестеля в Санкт-Петербурге восстановили граффити с поэтом Иосифом Бродским. Теперь рядом с ним изображён ещё и Владимир Высоцкий, со дня смерти которого 25 июля исполнилось 40 лет.

Как сообщают "Невские новости", двух знаменитых поэтов запечатлел фотограф Леонид Лубяницкий в Нью-Йорке в 1979 году.

Местные жители, завидев изображение, начали фотографироваться с ним, опасаясь, что его вновь скоро уберут. В мае на этом же месте появился портрет Бродского в честь 80-летия поэта, однако спустя несколько дней его заштукатурили по решению администрации школы, находящейся в доме № 22.