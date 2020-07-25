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В Петербурге восстановили граффити с Бродским. Теперь с ним ещё и Высоцкий

Двух знаменитых поэтов вместе запечатлел в 1979 году в Нью-Йорке фотограф Леонид Лубяницкий.

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Фото © "Невские новости"

На стене дома № 22 по улице Пестеля в Санкт-Петербурге восстановили граффити с поэтом Иосифом Бродским. Теперь рядом с ним изображён ещё и Владимир Высоцкий, со дня смерти которого 25 июля исполнилось 40 лет.

Как сообщают "Невские новости", двух знаменитых поэтов запечатлел фотограф Леонид Лубяницкий в Нью-Йорке в 1979 году.

Высоцкого не стало 40 лет назад. Лайф узнал, что о поэте рассказывали его друзья

По мнению создателя Московского театра поэтов, легендарный исполнитель по-настоящему слышал своё поколение.

Местные жители, завидев изображение, начали фотографироваться с ним, опасаясь, что его вновь скоро уберут. В мае на этом же месте появился портрет Бродского в честь 80-летия поэта, однако спустя несколько дней его заштукатурили по решению администрации школы, находящейся в доме № 22.

Ранее сын Владимира Высоцкого объяснил новый вариант памятника отцу, который так не понравился актёру Станиславу Садальскому.

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