Сотни людей в Мадриде вышли на митинг против "коррумпированной монархии" — видео

Cientos de personas se manifiestan en Madrid contra "una monarquía corrupta" y en favor de la república https://t.co/nY7HwaQdNi pic.twitter.com/H5uCtOAQgE— NIUS (@NiusDiario) July 25, 2020
Несколько сотен человек в субботу, 25 июля, вышли на улицы Мадрида с лозунгами против "коррумпированной монархии" и призывами к республиканской форме правления, сообщает портал Nius Diario.
Причиной демонстрации стала публикация о расследовании в отношении короля Испании Хуана Карлоса I, который является отцом нынешнего монарха Филиппа VI. Кроме того, протестующие недовольны ростом безработицы и нищеты на фоне эпидемии коронавируса в стране.
Участники прошли в защитных масках и выстроились в колонны, соблюдая безопасное расстояние. Они скандировали "Народная республика" и держали в руках плакаты с лозунгом "С каждым разом всё больше", означающим, что большинство жителей страны не удовлетворены деятельностью государственных институтов.
Демонстранты почтили память жертв CoViD-19 и выразили уверенность, что многих можно было бы спасти, если бы власти действовали грамотно. Они упрекнули короля Филиппа и его супругу за то, что те в разгар эпидемии посетили Сантьяго-де-Компостелу и выступили с речью, когда все люди старались оставаться дома.
"Город парализован". Власти Мадрида подают в суд на Правительство Испании из-за карантинаДо этого они трижды просили разрешения смягчить действующие меры.
Манифестацию поддержали некоторые каталонские сепаратистские организации и политические партии, которые через социальные сети призвали присоединиться к протестующим.
— Монархия является недемократическим институтом и унаследована непосредственно от франкизма, — подчеркнул представитель движения Coordinadora 25S, которое выступило организатором акции.
В вопросах, связанных с международной политикой, протестующие считают, что Испания "не обладает суверенитетом", поскольку ориентирована на НАТО и США.
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Напомним, в марте король Испании Филипп VI принял решение отказаться от наследства своего отца Хуана Карлоса I из-за обвинений в том, что эти деньги были получены коррупционным путём от Саудовской Аравии.