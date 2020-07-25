Сотни людей в Мадриде вышли на митинг против "коррумпированной монархии" — видео

Cientos de personas se manifiestan en Madrid contra "una monarquía corrupta" y en favor de la república https://t.co/nY7HwaQdNi pic.twitter.com/H5uCtOAQgE — NIUS (@NiusDiario) July 25, 2020

Несколько сотен человек в субботу, 25 июля, вышли на улицы Мадрида с лозунгами против "коррумпированной монархии" и призывами к республиканской форме правления, сообщает портал Nius Diario.

Причиной демонстрации стала публикация о расследовании в отношении короля Испании Хуана Карлоса I, который является отцом нынешнего монарха Филиппа VI. Кроме того, протестующие недовольны ростом безработицы и нищеты на фоне эпидемии коронавируса в стране.

Участники прошли в защитных масках и выстроились в колонны, соблюдая безопасное расстояние. Они скандировали "Народная республика" и держали в руках плакаты с лозунгом "С каждым разом всё больше", означающим, что большинство жителей страны не удовлетворены деятельностью государственных институтов.

Демонстранты почтили память жертв CoViD-19 и выразили уверенность, что многих можно было бы спасти, если бы власти действовали грамотно. Они упрекнули короля Филиппа и его супругу за то, что те в разгар эпидемии посетили Сантьяго-де-Компостелу и выступили с речью, когда все люди старались оставаться дома.

Манифестацию поддержали некоторые каталонские сепаратистские организации и политические партии, которые через социальные сети призвали присоединиться к протестующим.

— Монархия является недемократическим институтом и унаследована непосредственно от франкизма, — подчеркнул представитель движения Coordinadora 25S, которое выступило организатором акции.

В вопросах, связанных с международной политикой, протестующие считают, что Испания "не обладает суверенитетом", поскольку ориентирована на НАТО и США.