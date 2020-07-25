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Сотни людей в Мадриде вышли на митинг против "коррумпированной монархии" — видео

Акция началась после публикации расследования в отношении отца нынешнего короля Хуана Карлоса I.

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Несколько сотен человек в субботу, 25 июля, вышли на улицы Мадрида с лозунгами против "коррумпированной монархии" и призывами к республиканской форме правления, сообщает портал Nius Diario.

Причиной демонстрации стала публикация о расследовании в отношении короля Испании Хуана Карлоса I, который является отцом нынешнего монарха Филиппа VI. Кроме того, протестующие недовольны ростом безработицы и нищеты на фоне эпидемии коронавируса в стране.

Участники прошли в защитных масках и выстроились в колонны, соблюдая безопасное расстояние. Они скандировали "Народная республика" и держали в руках плакаты с лозунгом "С каждым разом всё больше", означающим, что большинство жителей страны не удовлетворены деятельностью государственных институтов.

Демонстранты почтили память жертв CoViD-19 и выразили уверенность, что многих можно было бы спасти, если бы власти действовали грамотно. Они упрекнули короля Филиппа и его супругу за то, что те в разгар эпидемии посетили Сантьяго-де-Компостелу и выступили с речью, когда все люди старались оставаться дома.

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До этого они трижды просили разрешения смягчить действующие меры.

Манифестацию поддержали некоторые каталонские сепаратистские организации и политические партии, которые через социальные сети призвали присоединиться к протестующим.

Монархия является недемократическим институтом и унаследована непосредственно от франкизма, подчеркнул представитель движения Coordinadora 25S, которое выступило организатором акции.

В вопросах, связанных с международной политикой, протестующие считают, что Испания "не обладает суверенитетом", поскольку ориентирована на НАТО и США.

Напомним, в марте король Испании Филипп VI принял решение отказаться от наследства своего отца Хуана Карлоса I из-за обвинений в том, что эти деньги были получены коррупционным путём от Саудовской Аравии.

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