Нурмагомедов сообщил о желании продолжать дело отца в Дагестане
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Спортсмен встретился с главой региона Владимиром Васильевым.
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о желании продолжить планы покойного отца, Абдулманапа Нурмагомедова, по строительству спортивных объектов в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
— Хотел бы всех поприветствовать и поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, я считаю своим долгом довести их до конца, — отметил Нурмагомедов на встрече с главой республики Владимиром Васильевым.
Отмечается, что речь идёт о строительстве спортивного комплекса в посёлке Дубки Казбековского района и Центра спортивной подготовки по единоборствам в селении Сильди Цумадинского района. Васильев отметил, что теперь это дело — дань памяти великому тренеру.
Хабиб добавил, что недавно побывал на месте строительства центра и пообщался с экспертами. У спортсмена возникли некоторые вопросы, часть ответов была получена в ходе встречи, а остальные переданы в письменном виде.
В заключение глава Дагестана пожелал бойцу успехов в его дальнейшей карьере, подчеркнув, что в республике всегда болеют за него.
Напомним, 25 апреля тренер попал в больницу с пневмонией. СМИ сообщили о его неправильном лечении, из-за чего 3 мая его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Впоследствии выяснилось, что у Нурмагомедова-старшего начались осложнения из-за пневмонии — образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту. Врачи провели тренеру операцию на сердце. 3 июля он скончался.