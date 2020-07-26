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Регион
Опубликовано 26 июля 2020, 00:56
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Нурмагомедов сообщил о желании продолжать дело отца в Дагестане

Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Спортсмен встретился с главой региона Владимиром Васильевым.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о желании продолжить планы покойного отца, Абдулманапа Нурмагомедова, по строительству спортивных объектов в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Хотел бы всех поприветствовать и поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, я считаю своим долгом довести их до конца, — отметил Нурмагомедов на встрече с главой республики Владимиром Васильевым.

Отмечается, что речь идёт о строительстве спортивного комплекса в посёлке Дубки Казбековского района и Центра спортивной подготовки по единоборствам в селении Сильди Цумадинского района. Васильев отметил, что теперь это дело — дань памяти великому тренеру.

Хабиб Нурмагомедов о скончавшемся отце: Ты научил меня практически всему, что я умею
Хабиб Нурмагомедов о скончавшемся отце: Ты научил меня практически всему, что я умею

Хабиб добавил, что недавно побывал на месте строительства центра и пообщался с экспертами. У спортсмена возникли некоторые вопросы, часть ответов была получена в ходе встречи, а остальные переданы в письменном виде.

В заключение глава Дагестана пожелал бойцу успехов в его дальнейшей карьере, подчеркнув, что в республике всегда болеют за него.

Напомним, 25 апреля тренер попал в больницу с пневмонией. СМИ сообщили о его неправильном лечении, из-за чего 3 мая его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Впоследствии выяснилось, что у Нурмагомедова-старшего начались осложнения из-за пневмонии — образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту. Врачи провели тренеру операцию на сердце. 3 июля он скончался.

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Артур Лапсаков
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