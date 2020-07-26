Нурмагомедов сообщил о желании продолжать дело отца в Дагестане

Спортсмен встретился с главой региона Владимиром Васильевым.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о желании продолжить планы покойного отца, Абдулманапа Нурмагомедова, по строительству спортивных объектов в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

— Хотел бы всех поприветствовать и поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, я считаю своим долгом довести их до конца, — отметил Нурмагомедов на встрече с главой республики Владимиром Васильевым.

Отмечается, что речь идёт о строительстве спортивного комплекса в посёлке Дубки Казбековского района и Центра спортивной подготовки по единоборствам в селении Сильди Цумадинского района. Васильев отметил, что теперь это дело — дань памяти великому тренеру.

Хабиб добавил, что недавно побывал на месте строительства центра и пообщался с экспертами. У спортсмена возникли некоторые вопросы, часть ответов была получена в ходе встречи, а остальные переданы в письменном виде.