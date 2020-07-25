КНДР сообщила о первом случае подозрения на коронавирус в стране

Власти КНДР заявили о первом случае подозрения на коронавирусную инфекцию в стране. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что заражённый незаконным способом пересёк военно-демаркационную линию между Южной и Северной Кореей и прибыл в город Кэсон 19 июля. Власти созвали экстренное совещание в штаб-квартире ЦК партии, в котором принял участие и лидер страны Ким Чен Ын.

Заражённый, чьи анализы показали неопределённый результат, был помещён на жёсткий карантин, сейчас выясняется круг тех, с кем он контактировал.

Руководство страны приняло решение полностью заблокировать город и изолировать его районы. В регионе объявили режим чрезвычайного положения.