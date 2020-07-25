В ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли посёлок из миномётов

Украина готова к штурму. Уже в середине июня украинские каратели могут начать наступление на Луганскую и Донецкую народные республики Эксперты считают, что украинские подразделения завершили необходимую подготовку, получили снаряжение, в том числе из-за рубежа. Однако они опасаются идти на широкомасштабное наступление и, скорее всего, собираются устроить крупную военную провокацию, которая, будучи успешной, может позволить частям ВСУ выйти на границу с Россией.