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В ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли посёлок из миномётов

В ответ Народная милиция республики сбила беспилотник ВСУ.

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Фото © Pexels

Украинские военные обстреляли жилой посёлок Золотое-5 на границе Луганской Народной Республики, по кварталам было выпущено десять снарядов. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.

В результате обстрела повреждена кровля жилого дома по адресу ул. Пирогова, д. 14. Кроме того, повреждения получила электроподстанция "Михайловка", перебита высоковольтная линия 0,4 КВт ТП-411, в результате чего без электроэнергии осталось 86 абонентов в н. п. Золотое-5, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Украина готова к штурму. Уже в середине июня украинские каратели могут начать наступление на Луганскую и Донецкую народные республики

Эксперты считают, что украинские подразделения завершили необходимую подготовку, получили снаряжение, в том числе из-за рубежа. Однако они опасаются идти на широкомасштабное наступление и, скорее всего, собираются устроить крупную военную провокацию, которая, будучи успешной, может позволить частям ВСУ выйти на границу с Россией.

В ответ силы ЛНР сбили украинский беспилотник, который производил корректировку огня. Также ранено двое военнослужащих ВСУ. Информация о пострадавших среди мирного населения Луганской Народной Республики уточняется.

Ранее на Украине задержали одного из организаторов референдума по созданию ЛНР.

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