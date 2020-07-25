В ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли посёлок из миномётов

Украинские военные обстреляли жилой посёлок Золотое-5 на границе Луганской Народной Республики, по кварталам было выпущено десять снарядов. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.
— В результате обстрела повреждена кровля жилого дома по адресу ул. Пирогова, д. 14. Кроме того, повреждения получила электроподстанция "Михайловка", перебита высоковольтная линия 0,4 КВт ТП-411, в результате чего без электроэнергии осталось 86 абонентов в н. п. Золотое-5, — сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
Украина готова к штурму. Уже в середине июня украинские каратели могут начать наступление на Луганскую и Донецкую народные республикиЭксперты считают, что украинские подразделения завершили необходимую подготовку, получили снаряжение, в том числе из-за рубежа. Однако они опасаются идти на широкомасштабное наступление и, скорее всего, собираются устроить крупную военную провокацию, которая, будучи успешной, может позволить частям ВСУ выйти на границу с Россией.
В ответ силы ЛНР сбили украинский беспилотник, который производил корректировку огня. Также ранено двое военнослужащих ВСУ. Информация о пострадавших среди мирного населения Луганской Народной Республики уточняется.
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