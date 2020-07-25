"Впереди — пандемия гривны и экономики". Украине предрекли грандиозный финансовый крах

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрёк стране грандиозный финансовый крах в ближайшем будущем и назвал основные факторы, которые этому поспособствуют.

— Впереди — пандемия гривны и экономики страны. Как по мне, то кабмин Шмыгаля действует алогично и, вероятнее всего, хочет похоронить гривну. А далее — пандемическое вымирание производящей экономики страны, — написал экономист в статье для журнала "Главред".

По словам Гончарова, правительство пытается компенсировать дефицит бюджета за счёт девальвации национальной валюты. Эксперт отметил, что 20 июля НБУ установил курс к доллару США на уровне 27,36 гривны, а 24 июля уже 27,87 гривны, что является "неслабым" темпом.

Экономист также добавил, что сокращение объёмов производства в июне составило 5,6%. К концу года аналитики МВФ предсказывают падение ВВП страны до 8,3%. Кроме того, Незалежная уменьшила на 45% транспортировку газа. Тем не менее Минфин 23 июля разместил гособлигации на два миллиарда долларов США под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года.

— Кто будет обслуживать такие дорогущие займы, если стагнация украинской экономики уже носит системный характер?! Ну, налицо классические признаки финансовой пирамиды, — возмутился Гончаров.

Третьим фактором, который ведёт к экономическому краху, эксперт назвал то, что Верховная рада затягивает принятие закона о рынках капитала. При этом тормозится формирование биржевого рынка Украины, что отталкивает потенциальных инвесторов.