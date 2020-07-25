"Уровень игры — топчик". Фанаты "Зенита" встретили команду в Петербурге после победы в Кубке России — видео

Видео © LIFE
Болельщики "Зенита" встретили футболистов команды в аэропорту Пулково после победы в Кубке России.
— 99% вероятности победы "Зенита" были обеспечены, потому что уровень нашей команды топчик. Техничный пенальти Дзюбы был просто фееричным, — сказала одна из болельщиц.
Фанаты благодарили игроков криками "Спасибо, спасибо", а также перекрикивались друг с другом: "Кто чемпионы? Мы чемпионы!"
Футболисты "Зенита" разбили Кубок России во время празднования — видеоСине-бело-голубые обыграли "Химки" в финале турнира.
Напомним, в финале Кубка, который состоялся в Екатеринбурге, подопечные Сергея Семака обыграли подмосковные "Химки" со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 84-й минуте забил форвард Артём Дзюба. Он реализовал пенальти, который заработал Малком. Клуб добавил этот трофей к победе в Премьер-лиге, оформив золотой дубль. Подобное достижение питерцам впервые покорилось в 2010 году.