"Уровень игры — топчик". Фанаты "Зенита" встретили команду в Петербурге после победы в Кубке России — видео

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Болельщики "Зенита" встретили футболистов команды в аэропорту Пулково после победы в Кубке России.

— 99% вероятности победы "Зенита" были обеспечены, потому что уровень нашей команды топчик. Техничный пенальти Дзюбы был просто фееричным, — сказала одна из болельщиц.

Фанаты благодарили игроков криками "Спасибо, спасибо", а также перекрикивались друг с другом: "Кто чемпионы? Мы чемпионы!"