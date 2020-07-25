"Зенит" выиграл Кубок России, оформив во второй раз в истории золотой дубль

"Зенит" вслед за золотом в чемпионате России завоевал и Кубок страны. В финале, который состоялся в Екатеринбурге, сине-бело-голубые обыграли "Химки". Исход матча решил пенальти на 83-й минуте, который заработал "Зенит". Артём Дзюба уверенно реализовал 11-метровый удар — 1:0.
84 - ГООООООООЛ! АРРРРРРТЕМ ДЗЮЮЮЮБА!#ЗенитХимки pic.twitter.com/BjeOrQXZ4p— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 25, 2020
Теперь "Зенит" сыграет с "Локомотивом" за Суперкубок России 7 августа на стадионе ЦСКА.
Также после победы сине-бело-голубых определились участники Лиги Европы. ЦСКА сыграет в групповом этапе, "Ростов" — в третьем квалификационном раунде, а "Динамо" — во втором.
Кубок России. Финал
"Зенит" — "Химки" — 1:0
Голы: Дзюба 83' (1:0)