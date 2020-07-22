Второй бой за 10 дней. Чеченский викинг идёт на рекорд в UFC

Возглавит турнир UFC on ESPN 14 претендентский поединок в среднем весе между экс-чемпионом организации из Австралии Робертом Уиттакером (20-5-0) и британцем Дарреном Тиллом (18-2-1).

29-летний Жнец из Сиднея до 5 октября прошлого года являлся настоящим воплощением зла для средневесов компании, идя на победной серии из девяти поединков. Уиттакер в период с 2014 по 2018 год нанёс поражения среди прочих таким соперникам, как Юрайя Холл, Рафаэль Наталь, Дерек Брансон, Роналду Соуза и дважды Йоэлю Ромеро. Но пройти испытание в лице молодого вундеркинда из соседней Новой Зеландии Исраэля Адесаньи Роберт не смог, уступив Повелителю Стилей нокаутом во втором раунде и тем самым сложив с себя полномочия чемпиона.

В отличие от австралийца 27-летнему англичанину из Ливерпуля ещё не довелось овладеть поясом чемпиона UFC, а встреча с уже экс-обладателем пояса в среднем весе Тайроном Вудли обернулась для Даррена досрочным поражением. Схватка с ещё одним топом Хорхе Масвидалем также завершилась для Гориллы плачевно: Геймбрид наглухо нокаутировал британца хуком.

Два досрочных поражения вынудили Тилла призадуматься над своими ошибками в подготовке, решением которых стал переход в средний вес. Как результат — Даррен одолел по очкам экс-претендента на пояс Келвина Гастелума, оказавшись в шаге от битвы за пояс. Но, чтобы пройти этот шаг, британцу необходимо превзойти более чем опасного противника…

В ко-мэйн-ивенте матчмейкеры промоушена подготовили настоящую бомбу хардкорным фанатам — третий поединок между легендарными бразильскими воинами Маурисиу Руа и Антониу Рожериу Ногейра.

Две предыдущие встречи, состоявшиеся в 2005 и 2015 годах, остались за Шогуном. Способен ли 44-летний Лил Ног размочить счёт в очном противостоянии с Руа или же уйти на пенсию побеждённым, узнаем в этот уик-энд.

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Но и какой же турнир в ОАЭ без дагестанцев? На острове Яс их будет сразу двое. Экс-чемпион М-1 в среднем весе Рамазан Эмеев также пока не получает в соперники рейтинговых противников. Его следующий оппонент — дебютант восьмиугольника Никлас Штольц из Германии. Что тут скажешь… Ждём от Горца досрочной победы.