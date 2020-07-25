Врио губернатора Калужской области принял участие в "Атомном марафоне"

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша пробежал пятикилометровую дистанцию. Он принял участие в забеге, который с 2016 года проходит в Обнинске в День города. Руководитель региона пока не пропустил ни одного из этих событий.

Фото © Пресс-служба врио губернатора Калужской области

Владислав Шапша участвовал в марафоне под символичным номером 40. На финише он от имени правительства области поздравил участников забега и всех жителей наукограда с Днём города. Врио губернатора подчеркнул, что Обнинск никогда не должен останавливаться на пути к новым успехам.

Фото © Пресс-служба врио губернатора Калужской области

— Круто, здорово, настоящий драйв! Пробежал дистанцию в пять километров юбилейного, пятого "Атомного марафона" в Обнинске. Время — 27 минут 12 секунд, темп — 5:27. Тренировки не прошли даром: пока это лучший личный результат, — написал Шапша во "ВКонтакте".

Маршрут "Атомного марафона" пролегал через исторические или культурные места города. При этом протяжённость составляла 5 или 21 км, в зависимости от желания и навыков участника. В этом году к забегу присоединилось более полутора тысяч человек.