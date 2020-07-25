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В Тульской области усилили поддержку местных производителей

В регионе хотят повысить объёмы производства и узнаваемость товаров.

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Фото © Официальный портал Тульской области

В Тульской области началась новая программа по поддержке производителей "Сделано в Тульской области". Так местные власти хотят поддержать производителей пищевой продукции, сельскохозяйственных кооперативов и фермеров — резидентов региона.

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По поручению губернатора Алексея Дюмина мы выводим на новый уровень продвижение продукции региональных производителей на внутреннем и внешнем рынке за счёт повышения объёмов производства и узнаваемости товаров,рассказал председатель Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Участником программы может стать тульский производитель любого масштаба бизнеса. Ожидается, что товары участников проекта войдут в ассортимент крупнейших сетевых супермаркетов по всей стране, а также региональных учреждений общественного питания.

Также в программе предусмотрены субсидии социальным предпринимателям, льготные займы под 0,1% на выплату заработной платы работникам, льготные займы со ставкой от 3 до 5% на пополнение оборотных средств предприятиям региона. Участники получат возможность представлять свои товары на федеральных профильных выставках и ярмарках, а также на крупнейших российских и зарубежных маркетплейсах.

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