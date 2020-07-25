В Тульской области усилили поддержку местных производителей

В Тульской области началась новая программа по поддержке производителей "Сделано в Тульской области". Так местные власти хотят поддержать производителей пищевой продукции, сельскохозяйственных кооперативов и фермеров — резидентов региона.
Силуанов рассказал, что спасло мировую экономику от краха во время пандемииОн также отметил, что Россия предприняла беспрецедентный по масштабам пакет мер по поддержке внутренней экономики.
— По поручению губернатора Алексея Дюмина мы выводим на новый уровень продвижение продукции региональных производителей на внутреннем и внешнем рынке за счёт повышения объёмов производства и узнаваемости товаров, — рассказал председатель Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.
Участником программы может стать тульский производитель любого масштаба бизнеса. Ожидается, что товары участников проекта войдут в ассортимент крупнейших сетевых супермаркетов по всей стране, а также региональных учреждений общественного питания.
Также в программе предусмотрены субсидии социальным предпринимателям, льготные займы под 0,1% на выплату заработной платы работникам, льготные займы со ставкой от 3 до 5% на пополнение оборотных средств предприятиям региона. Участники получат возможность представлять свои товары на федеральных профильных выставках и ярмарках, а также на крупнейших российских и зарубежных маркетплейсах.