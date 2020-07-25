В Тульской области усилили поддержку местных производителей

В Тульской области началась новая программа по поддержке производителей "Сделано в Тульской области". Так местные власти хотят поддержать производителей пищевой продукции, сельскохозяйственных кооперативов и фермеров — резидентов региона.

— По поручению губернатора Алексея Дюмина мы выводим на новый уровень продвижение продукции региональных производителей на внутреннем и внешнем рынке за счёт повышения объёмов производства и узнаваемости товаров, — рассказал председатель Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Участником программы может стать тульский производитель любого масштаба бизнеса. Ожидается, что товары участников проекта войдут в ассортимент крупнейших сетевых супермаркетов по всей стране, а также региональных учреждений общественного питания.