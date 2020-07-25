В Курской области разбился самолёт сельхозавиации

В Курской области потерпел крушение легкомоторный самолёт. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Авария произошла во время проведение сельскохозяйственных работ, пилот в результате инцидента погиб. Отмечается, что Курской транспортной прокуратуре поручили "провести проверку законодательства о безопасности полётов" и при наличии оснований принять соответствующие меры.