Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Таджикистан попросил Россию возобновить авиасообщение

Власти республики заверили, что рейсы будут совершаться при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований.

22

Фото © Pixabay

Правительство Таджикистана предложило возобновить авиасообщение с Российской Федерацией. Москву уже уведомили о соответствующем решении кабмина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент информации и печати МИД Таджикистана.

При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований, — сообщил собеседник агентства отметив, что в данный момент ожидается ответ от российских коллег.

Сейчас между Россией и Таджикистаном совершаются чартерные рейсы для вывоза граждан. Каждые два дня из Москвы в Душанбе летают три самолёта авиакомпаний "Сомон Эйр" и "Таджик Эйр".

"Мы очень соскучились!" Владельцы отелей и ресторанов Турции ждут россиян на отдых — видео

Ранее стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

Напомним, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение, а первыми странами станут Великобритания, Турция и Танзания.

Выбор редакции

Loading...