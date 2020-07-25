Таджикистан попросил Россию возобновить авиасообщение

Правительство Таджикистана предложило возобновить авиасообщение с Российской Федерацией. Москву уже уведомили о соответствующем решении кабмина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент информации и печати МИД Таджикистана.

— При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований, — сообщил собеседник агентства отметив, что в данный момент ожидается ответ от российских коллег.

Сейчас между Россией и Таджикистаном совершаются чартерные рейсы для вывоза граждан. Каждые два дня из Москвы в Душанбе летают три самолёта авиакомпаний "Сомон Эйр" и "Таджик Эйр".