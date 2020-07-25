Первый за сезон ураган в Атлантическом океане направился к берегам США

Шторм "Ханна", бушующий в Атлантическом океане, усилился до урагана и движется к побережью американского штата Техас. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Отмечается, что "Ханна" стала первым ураганом в сезоне 2020 года в Атлантическом океане. Ожидается дополнительное усиление до того, как сильный ветер выйдет на берег, однако он ослабнет, переместившись вглубь страны.

"Ханна" принесёт с собой проливные дожди, которые ожидаются в разных частях южного Техаса и на северо-востоке Мексики, они могут стать причиной наводнений. Также Национальная служба погоды США предупредила о возможных торнадо.