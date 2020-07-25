Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Первый за сезон ураган в Атлантическом океане направился к берегам США

В разных частях Техаса также ожидаются проливные дожди, которые могут привести к наводнениям.

35

Фото © Shutterstock

Шторм "Ханна", бушующий в Атлантическом океане, усилился до урагана и движется к побережью американского штата Техас. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Отмечается, что "Ханна" стала первым ураганом в сезоне 2020 года в Атлантическом океане. Ожидается дополнительное усиление до того, как сильный ветер выйдет на берег, однако он ослабнет, переместившись вглубь страны.

Ветер, ломающий деревья. На Тульскую область обрушились ураган, град и ливень — видео

О пострадавших в результате стихии не сообщается.

"Ханна" принесёт с собой проливные дожди, которые ожидаются в разных частях южного Техаса и на северо-востоке Мексики, они могут стать причиной наводнений. Также Национальная служба погоды США предупредила о возможных торнадо.

Ранее в середине июля ураган наполнил улицы самого южного мегаполиса Африки пеной.

Выбор редакции

Loading...