В Лондоне испугались, что испытания России в космосе могут разрушить британскую GPS

Председатель Комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд призвал министра обороны страны Бена Уоллеса разработать стратегию противодействия России из-за её испытаний в космосе.

Политик считает, что подобные разработки могут затронуть британские спутники и повредить систему спутниковой навигации (GPS).

— Каждый аспект нашей жизни зависит от GPS. Платёжные системы, сельское хозяйство, машиностроение, современная промышленность и оборона. Потеря GPS может навредить навигации, — приводит слова Элвуда The Telegraph.

В свою очередь, Уоллес помимо России обвинил и Китай.

— Россия не одинока. Китай также разрабатывает наступательное космическое вооружение, и обе страны совершенствуют свои возможности, — заявил глава британского Минобороны.

Министр отметил важность проводимого в стране обзора приоритетов в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества, о котором было объявлено после выхода Великобритании из Евросоюза.