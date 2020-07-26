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Игроки женской НБА ушли с площадки после исполнения гимна США в знак против расизма — видео

А вернувшись, они 26 секунд играли в полной тишине.

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Баскетболистки команд женской НБА "Нью-Йорк Либерти" и "Сиэтл Шторм" ушли с площадки после исполнения национального гимна США в знак протеста против расового и социального неравенства. Об этом сообщает ESPN.

После того как спортсменки вернулись, первые 26 секунд встречи они играли молча в память об убитой полицейскими 26-летней сотруднице службы скорой помощи афроамериканке Брионне Тэйлор.

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Представители посольства не стали комментировать расследование в отношении дипломата.

Перед началом матча капитаны команды выступили с речами, в которых объявили, что нынешний сезон посвящён Брионне и протестному движению Black Lives Matter.

Игры сезона из-за эпидемии коронавируса проходят в одном городе — Брейдентоне, штат Флорида, на территории тренировочной базы IMG Academy. Первая встреча осталась за "Сиэтлом", одержавшим победу со счётом 87:71.

Ранее сообщалось, что гимн Венгрии помешал пилотам "Формулы-1" поддержать акцию против расизма перед гонкой.

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