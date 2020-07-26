Игроки женской НБА ушли с площадки после исполнения гимна США в знак против расизма — видео

As the national anthem was played, the @nyliberty and @seattlestorm walked off the floor as part of the social justice initiative. pic.twitter.com/VihH5X3Yzh — ESPN (@espn) July 25, 2020

Баскетболистки команд женской НБА "Нью-Йорк Либерти" и "Сиэтл Шторм" ушли с площадки после исполнения национального гимна США в знак протеста против расового и социального неравенства. Об этом сообщает ESPN.

После того как спортсменки вернулись, первые 26 секунд встречи они играли молча в память об убитой полицейскими 26-летней сотруднице службы скорой помощи афроамериканке Брионне Тэйлор.

Перед началом матча капитаны команды выступили с речами, в которых объявили, что нынешний сезон посвящён Брионне и протестному движению Black Lives Matter.

Игры сезона из-за эпидемии коронавируса проходят в одном городе — Брейдентоне, штат Флорида, на территории тренировочной базы IMG Academy. Первая встреча осталась за "Сиэтлом", одержавшим победу со счётом 87:71.