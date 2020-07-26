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Перевёрнутые трейлеры и поваленные деревья. Первый за сезон ураган "Ханна" в Атлантике достиг побережья Техаса — видео

Скорость ветра в его пределах достигает 45 метров в секунду.

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Видео © Twitter / Josh Morgerman / Reed Timmer

Первый в нынешнем сезоне в Атлантическом океане ураган "Ханна" достиг побережья Техаса. Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

"Ханна" движется на юго-запад со скоростью 3,6 метра в секунду. При этом в пределах урагана скорость составляет 45 метров в секунду.

На данный момент официальной информации о пострадавших или причинённом ущербе нет, но на видео в соцсетях можно увидеть перевёрнутые трейлеры и поваленные деревья.

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При этом температура воздуха там опустилась ниже 15 градусов.

Утром в воскресенье непогода может дойти до Мексики, где власти объявили высокий — оранжевый — уровень опасности в ряде районов северо-восточных штатов Тамаулипас и Нуэво-Леон. Об этом в "Твиттере" сообщило Национальное управление гражданской обороны страны.

По словам национального координатора Давида Леона Ромеро, для населения оборудовано около 800 убежищ, также развёрнуты подразделения спасателей, военнослужащих и бойцов Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что "Ханна" усилилась со шторма до урагана.

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