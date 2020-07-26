Мужчины тоже плачут. Психиатр напомнил сильному полу о пользе слёз

Психиатр Евгений Фомин напомнил мужчинам, что слёзы — это мощный способ справиться со стрессом, ведь, согласно некоторым исследованиям, они живут на 10 лет меньше женщин именно из-за чрезмерной эмоциональной сдержанности. Специалист порекомендовал не стесняться плакать, но и не злоупотреблять.
— Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжёлым эмоциям через слёзы. Мужчина практически лишён возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма, — объяснил Фомин в интервью радио Sputnik.
Плакать полезно и с точки зрения физиологии, ведь слёзы, по словам Фомина, улучшают чёткость зрения и выводят из организма вредные токсины. Например, через слёзные железы тело избавляется от пролактина, который образуется в результате стрессов и негативных эмоций. Плач не даёт развиться пассивной агрессии и депрессии, а также способствует развитию эмпатии.
Ни вина, ни сыра. Врач рассказал, от чего нужно отказаться во время приёма антидепрессантовНекоторые составляющие привычного рациона могут негативно сказаться на работе нервной системы.
Тем не менее психиатр напомнил, что злоупотреблять этим способом не стоит ни мужчинам, ни женщинам, ведь плачущий человек ставит себя в жертвенную позицию перед окружающими, может зафиксировать её и привыкнуть к роли слабого. К тому же лить слёзы лучше всего наедине с собой, когда никто не видит.
Ранее психиатр Ольга Сиволдаева рассказала, какие продукты помогут побороть тревогу.