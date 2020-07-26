Мужчины тоже плачут. Психиатр напомнил сильному полу о пользе слёз

Психиатр Евгений Фомин напомнил мужчинам, что слёзы — это мощный способ справиться со стрессом, ведь, согласно некоторым исследованиям, они живут на 10 лет меньше женщин именно из-за чрезмерной эмоциональной сдержанности. Специалист порекомендовал не стесняться плакать, но и не злоупотреблять.

— Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжёлым эмоциям через слёзы. Мужчина практически лишён возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма, — объяснил Фомин в интервью радио Sputnik.

Плакать полезно и с точки зрения физиологии, ведь слёзы, по словам Фомина, улучшают чёткость зрения и выводят из организма вредные токсины. Например, через слёзные железы тело избавляется от пролактина, который образуется в результате стрессов и негативных эмоций. Плач не даёт развиться пассивной агрессии и депрессии, а также способствует развитию эмпатии.

Тем не менее психиатр напомнил, что злоупотреблять этим способом не стоит ни мужчинам, ни женщинам, ведь плачущий человек ставит себя в жертвенную позицию перед окружающими, может зафиксировать её и привыкнуть к роли слабого. К тому же лить слёзы лучше всего наедине с собой, когда никто не видит.