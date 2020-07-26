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Водолазы спасли четырёх украинцев, уплывших на середину Днепра на надувном матрасе

От медицинской помощи молодые люди отказались.

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На Украине четверо друзей на надувном матрасе оказались в центре реки Днепр. Спасать их отправились водолазы, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Из-за сильного течения отдыхающие оказались под мостом через Днепр, им потребовалась помощь. В службу спасения позвонил очевидец.

Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Спасатели добрались до ребят, посадили их на катер и довезли до берега. Травм отдыхающие не получили и от медицинской помощи отказались.

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