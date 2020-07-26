"Выключи телефон или позвони мне". Маск публично повздорил с возлюбленной из-за поста в соцсети

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал очередную загадочную фразу в "Твиттере", из-за которой его девушка, канадская певица Граймс, пришла в бешенство.

— Местоимения — отстой, — написал бизнесмен, намекнув на своё отношение к трансгендерам, для которых очень важно верное употребление личных местоимений в свой адрес.

Граймс не поддержала своего партнёра.

— Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это, — ответила она Маску.

Однако вскоре певица удалила запись, удивив многих подписчиков. Из-за того что публикация Маска всё ещё доступна, многие увидели в этом контроль девушки со стороны бизнесмена.

В недавнем интервью Граймс рассказала, что даст их с Маском сыну возможность самому определить свой пол.