"Выключи телефон или позвони мне". Маск публично повздорил с возлюбленной из-за поста в соцсети

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал очередную загадочную фразу в "Твиттере", из-за которой его девушка, канадская певица Граймс, пришла в бешенство.
— Местоимения — отстой, — написал бизнесмен, намекнув на своё отношение к трансгендерам, для которых очень важно верное употребление личных местоимений в свой адрес.
Граймс не поддержала своего партнёра.
— Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это, — ответила она Маску.
Однако вскоре певица удалила запись, удивив многих подписчиков. Из-за того что публикация Маска всё ещё доступна, многие увидели в этом контроль девушки со стороны бизнесмена.
Побои на лице Эмбер Херд приписали руке Илона МаскаРанее появились слухи, что актриса, будучи в браке, изменяла мужу с основателем SpaceX и Tesla.
В недавнем интервью Граймс рассказала, что даст их с Маском сыну возможность самому определить свой пол.
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Ранее Лайф сообщал, что Илон Маск вошёл в пятёрку самых богатых людей мира по версии Forbes.