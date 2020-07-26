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"Выключи телефон или позвони мне". Маск публично повздорил с возлюбленной из-за поста в соцсети

Позже певица удалила свой комментарий, и подписчики увидели в этом контроль за стороны бизнесмена.

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Фото © ТАСС / Gene Blevins via ZUMA Wire

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал очередную загадочную фразу в "Твиттере", из-за которой его девушка, канадская певица Граймс, пришла в бешенство.

Местоимения — отстой,написал бизнесмен, намекнув на своё отношение к трансгендерам, для которых очень важно верное употребление личных местоимений в свой адрес.

Граймс не поддержала своего партнёра.

Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это, — ответила она Маску.

Однако вскоре певица удалила запись, удивив многих подписчиков. Из-за того что публикация Маска всё ещё доступна, многие увидели в этом контроль девушки со стороны бизнесмена.

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Ранее появились слухи, что актриса, будучи в браке, изменяла мужу с основателем SpaceX и Tesla.

В недавнем интервью Граймс рассказала, что даст их с Маском сыну возможность самому определить свой пол.

Ранее Лайф сообщал, что Илон Маск вошёл в пятёрку самых богатых людей мира по версии Forbes.

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