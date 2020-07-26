Выход нового сезона "Ходячих мертвецов" опять перенесли из-за пандемии коронавируса

Новый сезон сериала "Ходячие мертвецы", который должен стать 11-м по счёту, увидит свет не раньше 2021 года, так как съёмки ещё не начались из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Variety.

Серийный продюсер проекта Анджела Канг отметила, что впервые после запуска сериала в 2010 году премьера нового сезона не состоится через год после начала предыдущего.

Однако совсем без свежих серий зрители не останутся. В начале октября их ждёт финал десятого сезона.

Также известно, что премьера шестого сезона сериала "Бойтесь ходячих мертвецов", который является приквелом к основному, стартует 11 октября, а выход спин-оффа "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" намечен на 4 октября.