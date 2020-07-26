Коронавирус может сорвать ответный матч "Ман Сити" и "Реала" в Лиге чемпионов

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между английским клубом "Манчестер Сити" и испанским "Реалом" находится под угрозой срыва. Об этом сообщает издание AS.

Дело в том, что власти Великобритании 25 июля объявили о возвращении двухнедельного карантина для лиц, приезжающих из Испании. Это связано с увеличением числа заражённых на Пиренеях в последнее время.

Встреча запланирована на 7 августа и пройдёт на стадионе "Сити оф Манчестер" в Англии. Напомним, в первом матче, который состоялся 26 февраля, победу одержал "Ман Сити" со счётом 2:1.

Победитель попадёт в число команд, которые в формате "финала восьми" разыграют трофей. Все игры этой стадии пройдут в Лиссабоне.