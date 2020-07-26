Учёные выяснили, чем грозит просмотр телевизора в течение двух часов в день

Специалисты крупнейшего центра исследований проблем здоровья в Великобритании Biobank выяснили, что длительный просмотр телевизора может вызывать риск возникновения сердечного приступа или инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings, пишет Daily Mail.

К ухудшению состояния может приводить просмотр телевизора в течение более двух часов в день. Причиной этого является статичное положение тела человека, а также излучение синего цвета, плохо влияющего на сон.

Учёные проанализировали показатели здоровья почти 500 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Выяснилось, что у тех, кто смотрел ТВ больше двух часов в день, риск смерти от инфарктов увеличивался на 8%, от других причин — на 5%.

Однако всего час прогулок вместо просмотра телевизора сокращает риск смерти на 10%.

— Исследование подтверждает идею о том, что люди, которые смотрят телевизор более двух часов, могут заменить часть этого времени на более длительную прогулку или сон, — считает один из авторов исследования, доктор Хэмиш Фостер.

Однако Джой Лихи из Королевского статистического общества уточнил, что одного исследования для того, чтобы доказательно говорить о негативном влиянии длительного просмотра ТВ на риск инфарктов и инсультов, недостаточно.