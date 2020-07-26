"Лежала мокрая и израненная". Подруга Эмбер Хёрд рассказала о ссоре актрисы с Джонни Деппом

Подруга Эмбер Хёрд Ракель Пеннингтон рассказала о скандале, произошедшем у актрисы с её бывшим мужем Джонни Деппом, когда пара жила в Австралии. Её слова приводит Daily Star.

Ракель призналась, что говорила Хёрд о характере Деппа, который "мог её случайно убить" в состоянии алкогольного опьянения. Пеннингтон проживала в особняке актёра в 2014–2016 годах и якобы была лучшей подругой Эмбер в то время. По её словам, Хёрд сама поделилась с ней историей, когда вернулась из Австралии.

Во время судебного заседания по иску Деппа против таблоида The Sun Пеннингтон рассказала о том, что он бросил в Эмбер несколько стеклянных бутылок, осколками от которых актриса порезала себе руки и ноги.

Также, утверждает Ракель, Депп сорвал с Эмбер ночную рубашку, из-за чего "она лежала на полу голая, мокрая от алкоголя и израненная".

Кроме того, Хёрд поведала подруге, что в тот день Джонни разбил телевизор и помочился на мебель.

Суд Деппа с таблоидом проходит из-за публикации 2018 года о физическом и психологическом насилии в отношении Хёрд. Пара поженилась в 2015 году, однако через год актриса подала на развод. По мнению Деппа, Эмбер сама поднимала на него руку.