С трудом передвигающегося Емельяненко засняли в аэропорту Сочи после боя с Исмаиловым — видео

Емельяненко чето подустал после боя pic.twitter.com/nOZiM4E0QI— Дворовый гопник-эксперт (@atipnv) July 25, 2020
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко попал на видео в аэропорту Сочи. На кадрах заметно, что 38-летний спортсмен, которого поддерживают люди из его команды, с огромным трудом идёт на посадку.
"Емеля, Емеля, сколько же ты газовал". Пётр Ян оценил бой Емельяненко-младшего и ИсмаиловаПоединок завершился досрочной и эффектной победой андердога.
Напомним, накануне Емельяненко-младший техническим нокаутом в третьем раунде уступил Магомеду Исмаилову на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. После поединка у спортсмена диагностировали перелом носа, он был госпитализирован. Кроме того, боец получил травму ноги.
Ранее Лайф показал, как победителя боя Магомеда Исмаилова встретили в Дагестане.