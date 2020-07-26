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С трудом передвигающегося Емельяненко засняли в аэропорту Сочи после боя с Исмаиловым — видео

Накануне он неожиданно проиграл Магомеду Исмаилову.

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Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко попал на видео в аэропорту Сочи. На кадрах заметно, что 38-летний спортсмен, которого поддерживают люди из его команды, с огромным трудом идёт на посадку.

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Поединок завершился досрочной и эффектной победой андердога.

Напомним, накануне Емельяненко-младший техническим нокаутом в третьем раунде уступил Магомеду Исмаилову на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. После поединка у спортсмена диагностировали перелом носа, он был госпитализирован. Кроме того, боец получил травму ноги.

Ранее Лайф показал, как победителя боя Магомеда Исмаилова встретили в Дагестане.

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