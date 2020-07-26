СМИ: США грозят "далеко идущими последствиями" европейским подрядчикам "Северного потока — 2"

Власти США усилили давление на европейские компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток — 2". Как отмечает немецкое издание Die Welt со ссылкой на свои источники, в случае продолжения сотрудничества с Россией они грозят "далеко идущими последствиями".

Так, американские чиновники провели с представителями европейских фирм несколько двусторонних бесед по видеосвязи. В них приняли участие сотрудники трёх ведомств США: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Кроме того, в Вашингтоне чётко дали понять, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода. По данным собеседников газеты, угрозы со стороны США "очень серьёзные".