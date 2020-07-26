СМИ: США грозят "далеко идущими последствиями" европейским подрядчикам "Северного потока — 2"

Власти США усилили давление на европейские компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток — 2". Как отмечает немецкое издание Die Welt со ссылкой на свои источники, в случае продолжения сотрудничества с Россией они грозят "далеко идущими последствиями".
Так, американские чиновники провели с представителями европейских фирм несколько двусторонних бесед по видеосвязи. В них приняли участие сотрудники трёх ведомств США: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.
Кроме того, в Вашингтоне чётко дали понять, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода. По данным собеседников газеты, угрозы со стороны США "очень серьёзные".
Новой помехой для строительства "Северного потока – 2" стала трескаВласти Дании запретили любые строительные работы до конца сентября.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми.