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Синоптики рассказали, чего москвичам ждать от погоды в воскресенье

В Подмосковье возможна гроза.

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В воскресенье, 26 июля, в Москве ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в столице воздух прогреется до 24 градусов, ночью похолодает до 15–17 градусов. В Московской области возможны грозы. Ветер южный, скорость 5–10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с.

В Гидрометцентре пообещали тёплую погоду в Москве до конца июля

А на Урал и в Поволжье, где недавно было 40 градусов, придут дожди и град.

Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Ранее в Гидрометцентре предрекли москвичам самое дождливое лето в истории.

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