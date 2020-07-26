Синоптики рассказали, чего москвичам ждать от погоды в воскресенье

В воскресенье, 26 июля, в Москве ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Днём в столице воздух прогреется до 24 градусов, ночью похолодает до 15–17 градусов. В Московской области возможны грозы. Ветер южный, скорость 5–10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с.
В Гидрометцентре пообещали тёплую погоду в Москве до конца июляА на Урал и в Поволжье, где недавно было 40 градусов, придут дожди и град.
Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Ранее в Гидрометцентре предрекли москвичам самое дождливое лето в истории.