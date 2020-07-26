В Китае прошла траурная церемония у мемориала советских воинов

В городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй прошла торжественно-траурная церемония возложения венка и цветов к мемориалу советских воинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в КНР.

Мероприятие, ставшее для дипломатов первым массовым в 2020 году, провели в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Дипломаты и сотрудники дипмиссии, ученики школы при посольстве, соотечественники и представители местных органов власти собрались у мемориала, открывшегося после реставрации, и почтили память погибших минутой молчания. Всего в церемонии приняли участие более 70 человек.