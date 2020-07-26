Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Китае прошла траурная церемония у мемориала советских воинов

Для дипломатов она стала первым массовым мероприятием в 2020 году.

66
Post cover

Фото © Посольство Российской Федерации в КНР

В городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй прошла торжественно-траурная церемония возложения венка и цветов к мемориалу советских воинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в КНР.

Мероприятие, ставшее для дипломатов первым массовым в 2020 году, провели в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Российские дипломаты в КНДР почтили память советских воинов

Из-за ситуации с коронавирусом план проведения праздничных мероприятий пришлось скорректировать, но шествие "Бессмертного полка" всё же состоялось.

Дипломаты и сотрудники дипмиссии, ученики школы при посольстве, соотечественники и представители местных органов власти собрались у мемориала, открывшегося после реставрации, и почтили память погибших минутой молчания. Всего в церемонии приняли участие более 70 человек.

В годы войны в районе Чэндэ произошла встреча объединённой советско-монгольской группировки и частей Народно-освободительной армии Китая. Сам город был освобождён от японских оккупантов 18 августа 1945 года военнослужащими под командованием генерал-полковника Иссы Плиева. В ноябре того же года был установлен памятник в честь погибших советских солдат.

Выбор редакции

Loading...