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Гоша Куценко назвал обвинения в домогательствах пиаром — видео

Артист год работает над сценарием на тему харассмента в мире кино.

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Российский актёр театра и кино Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах, прозвучавшие в его адрес из уст тикток-блогерши по имени Алина.

Всем привет! Я скажу одно: каждый пиарится как может, — заявил заслуженный артист РФ в ролике, который опубликовал на своей страничке в "Инстаграме".

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Самому артисту поездки в отделение удалось избежать.

Куценко отметил, что уже год работает над сценарием на тему харассмента в мире кино. По словам артиста, он "как никто в этой теме".

Напомним, в своём видео Алина рассказала, что на днях ей предложил встретиться известный актёр, ему "50 лет, у которого есть жена и трое детей". И не где-то в кафе, а в отеле.

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