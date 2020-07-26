Гоша Куценко назвал обвинения в домогательствах пиаром — видео

Российский актёр театра и кино Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах, прозвучавшие в его адрес из уст тикток-блогерши по имени Алина.
— Всем привет! Я скажу одно: каждый пиарится как может, — заявил заслуженный артист РФ в ролике, который опубликовал на своей страничке в "Инстаграме".
"Вы тут цирк устроили". В Петербурге задержали массовку Гоши Куценко в милицейской формеСамому артисту поездки в отделение удалось избежать.
Куценко отметил, что уже год работает над сценарием на тему харассмента в мире кино. По словам артиста, он "как никто в этой теме".
Напомним, в своём видео Алина рассказала, что на днях ей предложил встретиться известный актёр, ему "50 лет, у которого есть жена и трое детей". И не где-то в кафе, а в отеле.