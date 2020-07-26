Один человек погиб при стрельбе во время протестов в Техасе — видео

В результате стрельбы во время протестов в штате Остин в Техасе погиб один человек. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местные власти.

Обнажённая девушка вышла на протесты в США и прогнала полицию, показав несколько откровенных поз Пользователи "Твиттера" были поражены смелостью и дерзостью этой незнакомки.

Накануне массовые протесты, продолжающиеся в США уже два месяца после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жёсткого задержания в Миннеаполисе, прошли в Сиэтле. Протестующие сломали забор возле строящегося исправительного интерната для несовершеннолетних и подожгли трейлер. В зданиях по соседству они разбили окна и разрисовали стены. Как минимум 16 человек были арестованы, три офицера пострадали.