Сожгли трейлер и закидали полицейских петардами. В Сиэтле прошли массовые беспорядки — видео

В Сиэтле не утихают массовые протесты, вспыхнувшие в США два месяца назад после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В субботу демонстранты вновь столкнулись с полицией, как минимум 16 человек были арестованы, три офицера пострадали, сообщает городской полицейский департамент в "Твиттере".

Днём протестующие сломали забор возле строящегося исправительного интерната для несовершеннолетних и подожгли трейлер. В зданиях по соседству они разбили окна и разрисовали стены.

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан до последнего уговаривала демонстрантов на мирное шествие, с ними пытались договориться и члены городского совета. Полицейские не вмешивались, когда люди собирались на улицах, однако после начала открытых беспорядков они потребовали, чтобы митингующие разошлись, и применили силу.

Толпа собралась на Капитолийском холме, где ранее находилась ликвидированная автономная зона, организованная движением "Антифа". Участники беспорядков забросали полицейских камнями, бутылками с различными жидкостями, дело дошло даже до взрывчатых веществ и петард.

Crowd continuing to throw large rocks, bottles, fireworks and other explosives at officers. pic.twitter.com/3gTGJUonUt — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 26, 2020

Из-за нового закона правоохранители не могли использовать для разгона демонстрантов слезоточивый газ. Начальник полиции Сиэтла Кармен Бест заявил, что офицеры будут вооружены лишь перцовыми баллончиками, дубинками и оружием, стреляющим мягкими пулями.

Как сообщает газета The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа намерена направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью, а также, возможно, для разгона массовых беспорядков. Глава Белого дома неоднократно критиковал власти города за их неспособность справиться с демонстрациями. Накануне в ответ на ночные протесты в Портленде американский лидер послал команду офицеров из различных федеральных агентств, которые вступили в конфликт с протестующими, произвели аресты и втянули демонстрантов для допроса в автомобили без опознавательных знаков. Подобная стратегия может быть использована и в случае Сиэтла.