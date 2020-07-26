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В США умер первый ведущий "Кто хочет стать миллионером?" Реджис Филбин

Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью актёра, назвав его своим другом.

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Реджис Филбин. Фото © Wikipedia

В США на 89-м году жизни скончался актёр и телеведущий Реджис Филбин. Об этом сообщает TMZ.

Филбин вёл многие популярные программы в Штатах, в том числе американскую версию "Кто хочет стать миллионером?". Он стал её первым ведущим в 1999 году. Пребывание Реджиса Филбина в эфире телевидения превышает 17 тысяч часов. Именно за это он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Соболезнования в связи со смертью телеведущего выразил президент США Дональд Трамп в "Твиттере". Американский лидер назвал актёра одним из величайших людей в истории телевидения. По словам главы Белого дома, Филбин был его другом.

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Его творения сопровождали не одно поколение соотечественников.

Напомним, ранее Лайф сообщал о смерти актёра Театра имени Пушкина Андрея Сиротина, ему было всего 34 года. СМИ писали, что артист долго болел.

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