Путин прибыл на торжества в честь Дня ВМФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Верховный главнокомандующий на борту катера обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.
В параде в Кронштадте примут участие 15 подводных лодок и кораблей, в том числе большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и атомный подводный ракетоносный крейсер "Орёл".
Позже глава государства примет главный военно-морской парад, который пройдёт в акватории Невы. В нём задействуют 46 кораблей, судов и катеров, а также самолёты авиации. Участие в параде примут свыше 4000 военнослужащих.
На Дальнем Востоке прошли парады в честь Дня ВМФ — видеоКомандование поприветствовало моряков, а суда показали основы тактической подготовки.
В общей сложности в военно-морских парадах в России 26 июля задействуют более 250 кораблей и судов различных классов, порядка 15 тысяч военнослужащих, свыше 100 единиц боевой техники и около 80 воздушных судов.
Ранее с Днём ВМФ военнослужащих поздравил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. Министр подчеркнул, что личный состав Военно-морского флота в наше время успешно справляется с решением поставленных задач, вносит вклад в защиту интересов государства и "достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов".