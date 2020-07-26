Путин прибыл на торжества в честь Дня ВМФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Верховный главнокомандующий на борту катера обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

В параде в Кронштадте примут участие 15 подводных лодок и кораблей, в том числе большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и атомный подводный ракетоносный крейсер "Орёл".

Позже глава государства примет главный военно-морской парад, который пройдёт в акватории Невы. В нём задействуют 46 кораблей, судов и катеров, а также самолёты авиации. Участие в параде примут свыше 4000 военнослужащих.

В общей сложности в военно-морских парадах в России 26 июля задействуют более 250 кораблей и судов различных классов, порядка 15 тысяч военнослужащих, свыше 100 единиц боевой техники и около 80 воздушных судов.