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Обнажённая девушка вышла на протесты в США и прогнала полицию, показав несколько откровенных поз

Пользователи "Твиттера" были поражены смелостью и дерзостью этой незнакомки.

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Фото © Twitter / Donovan "It was the blurst of times" Farley

Беспорядки в США не стихают с тех пор, как в конце мая этого года из-за полицейского произвола погиб афроамериканец Джордж Флойд. Улицы городов США уже повидали многое за время протестов, но последний случай перевесил их все. Правоохранители из Орегона прибыли ночью на место, где снова собиралась толпа, чтобы разогнать людей, когда им навстречу вышла девушка.

Фото © Twitter / Donovan "It was the blurst of times" Farley

Примечательно, что на незнакомке была надета только шапка и маска. Девушка сперва вышла к полицейским, показав себя со всех сторон, а затем начала демонстрировать популярные асаны. Смущённые правоохранители пытались остановить незнакомку при помощи перцовых шариков, стреляя ей в ноги, но девушку собой закрывали протестующие. Через некоторое время полицейские не выдержали и уехали, оставив ликующую толпу.

Фото © Twitter / Donovan "It was the blurst of times" Farley

О "народной героине" рассказал в "Твиттере" журналист Донован Фарли, который вёл репортаж с места протестов. Его фото и видео обнажённой незнакомки набрали около 40 тыс. лайков, а пользователи соцсети были поражены смелостью девушки и её подходом к мирному разрешению проблем, пишет Daily Star.

Фото © Twitter / Donovan "It was the blurst of times" Farley

Если эти фото не будут включены в школьные учебники по истории, я буду очень разочарована

Katie

Мне нравится, как она проявила силу в самом уязвимом виде

TWM71

Невероятные смелость и убеждения. Это знаковый момент. Спасибо, что смог запечатлеть его!

ADM

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