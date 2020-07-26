Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей кораблей с Днём ВМФ — видео

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Президент России Владимир Путин на борту катера обошёл парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днём Военно-морского флота.
— Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота! — сказал глава государства.
В ответ президенту РФ прозвучало троекратное "ура!"
Перед главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге Путин на корабле провёл встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым.
Как писал Лайф, в параде в Петербурге задействуют 46 кораблей, судов и катеров, а также самолёты авиации.