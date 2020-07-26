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Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей кораблей с Днём ВМФ — видео

Президент встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым.

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Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин на борту катера обошёл парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днём Военно-морского флота.

Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота! — сказал глава государства.

В ответ президенту РФ прозвучало троекратное "ура!"

Шойгу поздравил военных с Днём ВМФ

Глава Минобороны назвал флот символом мощи и могущества страны.

Перед главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге Путин на корабле провёл встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым.

Как писал Лайф, в параде в Петербурге задействуют 46 кораблей, судов и катеров, а также самолёты авиации.

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