Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей кораблей с Днём ВМФ — видео

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Президент России Владимир Путин на борту катера обошёл парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днём Военно-морского флота.

— Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота! — сказал глава государства.

В ответ президенту РФ прозвучало троекратное "ура!"

Перед главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге Путин на корабле провёл встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым.