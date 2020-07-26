Учёные объяснили, почему россиянам необходимо вдвое снизить потребление соли

В среднем в день россияне потребляют 12 грамм соли на человека, что вдвое больше рекомендуемой нормы ВОЗ и Минздрава РФ — пять грамм. Между тем избыточное потребление этого продукта может привести к развитию различных неинфекционных болезней. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя научного направления Оптимальное питание "ФИЦ питания и биотехнологии" Александра Батурина.

Эксперт отметил, что одним из главных источников соли, кроме колбасы, является хлеб. Так, в 300 граммах этого продукта уже содержатся необходимые пять грамм соли. Однако снизить её содержание в хлебопекарной промышленности непросто, так как соль не только придаёт вкус, но и повышает эластичность клейковины, обеспечивая внешнее качество изделия.

Также много соли содержится и в домашней консервации — солёных огурцах или квашеной капусте. При этом она нивелирует положительные качества рассола, в котором размножаются полезные для организма человека молочнокислые бактерии.

Батурин напомнил, что большое количество соли, сахара, насыщенных жиров, трансизомеров в рационе человека способствует развитию различных болезней, таких как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, остеопороз и другие. Однако учёный отмечает, что, ограничивая себя во вредных продуктах, нужно также заботиться о достаточном потреблении нужной организму пищи.

Овощей и фруктов, например, необходимо есть не менее 400 грамм в день, а качественный белок содержится в говядине, свинине, баранине, мясе птицы, молоке и яйцах, а также бобовых, орехах и новых биотехнологически получаемых источниках. При выборе продуктов необходимо отдавать предпочтение тем, которые обогащены витаминами и минеральными веществами.