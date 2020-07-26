Скончался актёр из "Кошмара на улице Вязов"

Актёр Джон Сэксон умер в возрасте 83 лет из-за пневмонии, сообщает The Hollywood Reporter.
Итальяно-американский актёр играл персонажей различных культур. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Аппалуза", "Выход дракона", "Кошмар на улице Вязов" (три части — 1984, 1987, 1994) и "От заката до рассвета".
В США умер первый ведущий "Кто хочет стать миллионером?" Реджис ФилбинДональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью актёра, назвав его своим другом.
Сообщается, что он трижды состоял в браке, у него остался сын.