Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Скончался актёр из "Кошмара на улице Вязов"

Артист трижды был в браке.

135
Post cover

Фото © "КиноПоиск"

Актёр Джон Сэксон умер в возрасте 83 лет из-за пневмонии, сообщает The Hollywood Reporter.

Итальяно-американский актёр играл персонажей различных культур. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Аппалуза", "Выход дракона", "Кошмар на улице Вязов" (три части — 1984, 1987, 1994) и "От заката до рассвета".

В США умер первый ведущий "Кто хочет стать миллионером?" Реджис Филбин

Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью актёра, назвав его своим другом.

Сообщается, что он трижды состоял в браке, у него остался сын.

Выбор редакции

Loading...