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Волонтёр признался в поджоге многовекового собора Нанта

39-летнему выходцу из Руанды грозит до десяти лет тюремного заключения.

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Фото © Twitter / Delcroixx

Причиной пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте стал поджог. В нём признался один из работавших в храме волонтёров, передаёт Le Figaro.

Этот мужчина был задержан 18 июля, однако 19-го числа его отпустили на свободу без предъявления обвинений. 39-летнего выходца из Руанды вновь арестовали 25 июля. Ему предъявлено обвинение в поджоге. Волонтёру грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро.

Французские полицейские пока не нашли признаков поджога собора в Нанте

Одна из версий — что возгорание имело случайный характер.

По словам адвоката обвиняемого, случившееся стало для его клиента неким "освобождением". Возгорание мужчина устроил в трёх местах: под большим и малым органами и у электрощита.

Напомним, в храме были найдены три очага возгорания. Лайф публиковал фотографии с последствиями пожара.

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