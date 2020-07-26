Волонтёр признался в поджоге многовекового собора Нанта

Причиной пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте стал поджог. В нём признался один из работавших в храме волонтёров, передаёт Le Figaro.
Этот мужчина был задержан 18 июля, однако 19-го числа его отпустили на свободу без предъявления обвинений. 39-летнего выходца из Руанды вновь арестовали 25 июля. Ему предъявлено обвинение в поджоге. Волонтёру грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро.
Французские полицейские пока не нашли признаков поджога собора в НантеОдна из версий — что возгорание имело случайный характер.
По словам адвоката обвиняемого, случившееся стало для его клиента неким "освобождением". Возгорание мужчина устроил в трёх местах: под большим и малым органами и у электрощита.
Напомним, в храме были найдены три очага возгорания. Лайф публиковал фотографии с последствиями пожара.