Волонтёр признался в поджоге многовекового собора Нанта

Причиной пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте стал поджог. В нём признался один из работавших в храме волонтёров, передаёт Le Figaro.

Этот мужчина был задержан 18 июля, однако 19-го числа его отпустили на свободу без предъявления обвинений. 39-летнего выходца из Руанды вновь арестовали 25 июля. Ему предъявлено обвинение в поджоге. Волонтёру грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро.

По словам адвоката обвиняемого, случившееся стало для его клиента неким "освобождением". Возгорание мужчина устроил в трёх местах: под большим и малым органами и у электрощита.