Собянин: Сфера торговли в Москве постепенно восстанавливается

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице сфера торговли постепенно восстанавливается после ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

— Торговля пережила непростые времена. Сегодня она постепенно восстанавливается. И если взять [показатель] неделя к неделе прошлого года, то эта неделя, прошедшая, уже по объёму превысила даже объёмы 2019 года, — отметил Собянин.

По его словам, особенно себя проявили в период пандемии работники этой сферы. Градоначальник подчеркнул, что Москве удалось избежать пустых полок в магазинах даже в период высокого спроса.