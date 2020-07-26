Собянин: Сфера торговли в Москве постепенно восстанавливается

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице сфера торговли постепенно восстанавливается после ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".
— Торговля пережила непростые времена. Сегодня она постепенно восстанавливается. И если взять [показатель] неделя к неделе прошлого года, то эта неделя, прошедшая, уже по объёму превысила даже объёмы 2019 года, — отметил Собянин.
Собянин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияла на МосквуЭта ситуация коснулась каждого жителя города, но пройти её удалось с минимальным ущербом.
По его словам, особенно себя проявили в период пандемии работники этой сферы. Градоначальник подчеркнул, что Москве удалось избежать пустых полок в магазинах даже в период высокого спроса.
Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что власти Москвы не собираются снова вводить карантинные ограничения из-за коронавируса. Мэр столицы назвал ситуацию в городе "позитивно стабильной", но напомнил о мерах предосторожности, которые следует соблюдать в транспорте, торговых центрах и других общественных местах. По словам Собянина, Москва сегодня открыта примерно на 90%.