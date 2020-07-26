Ещё 306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от CoViD-19 вылечилось ещё 306 человек. Об этом сообщает оперштаб столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.
— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 721, — отметила Ракова.
Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило девять миллионовПри этом общее количество заразившихся CoViD-19 с начала эпидемии составляет более 15,7 миллиона.
После прохождения курса лечения пациентов исследуют, чтобы подтвердить отсутствие инфекции в организме. При выписке все люди, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации медиков. Выздоровевшие могут стать донорами плазмы.
Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что у населения Москвы формируется популяционный — то есть массовый — иммунитет к коронавирусу. Он отметил, что в столице заболеваемость инфекцией идёт на спад. Также Мурашко добавил, что в России вакцинация от заболевания будет добровольной.