Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Ещё 306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Всего заболевание в столице поборол 174 721 человек.

41
Post cover

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве от CoViD-19 вылечилось ещё 306 человек. Об этом сообщает оперштаб столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 721, — отметила Ракова.

Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило девять миллионов

При этом общее количество заразившихся CoViD-19 с начала эпидемии составляет более 15,7 миллиона.

После прохождения курса лечения пациентов исследуют, чтобы подтвердить отсутствие инфекции в организме. При выписке все люди, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации медиков. Выздоровевшие могут стать донорами плазмы.

Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что у населения Москвы формируется популяционный — то есть массовый — иммунитет к коронавирусу. Он отметил, что в столице заболеваемость инфекцией идёт на спад. Также Мурашко добавил, что в России вакцинация от заболевания будет добровольной.

Выбор редакции

Loading...