Ещё 306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от CoViD-19 вылечилось ещё 306 человек. Об этом сообщает оперштаб столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 721, — отметила Ракова.

После прохождения курса лечения пациентов исследуют, чтобы подтвердить отсутствие инфекции в организме. При выписке все люди, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации медиков. Выздоровевшие могут стать донорами плазмы.